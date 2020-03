Elezioni Augusta e Floridia, Vinciullo: "Rinviare la data per precauzione Coronavirus"

Rimandare le elezioni amministrative in Sicilia, e anche nei comuni di Augusta e Floridia, previste per il 24 maggio, nel rispetto delle misure precauzionali emesse dal Governo nazionale per fronteggiare il diffondersi del coronavirus.

A chiederlo è Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Basta ricordare, infatti, che si vota fra 75 giorni, compreso il periodo pasquale, e quindi i potenziali candidati sono già all’opera stringendo mani, manifestando affettuosità non previste in questo periodo, partecipando a riunioni e cene conviviali" - dice Vinciullo