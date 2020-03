Bonifica della rada di Augusta, gara europea dell'Autorità di sistema portuale

Una gara telematica ad evidenza europea è stata pubblicata dall'Autorità portuale della Sicilia orientale per la pulizia e il disinquinamento dello specchio acqueo del porto commerciale di Augusta e del porto di Catania.

La gara ha come obiettivo la sottoscrizione di una concessione ad un gestore unico tramite modalità telematica, mediante la piattaforma e-procurement.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 15 aprile 2020 e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo ribasso.

Il valore della concessione per 24 mesi, a partire dalla consegna, è di 462.396,99 euro.