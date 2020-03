8 marzo senza cortei, annullata la cerimonia del Quirinale

La ricorrenza dell' marzo quest'anno è stata pesantemente ridimensionata in Italia per l'emergenza coronavirus e per le misure di contenimento varate nel Dpcm del 4 marzo.

Il Quirinale ha dovuto annullare la cerimonia ed è stato bloccato su indicazione della commissione di garanzia dei sindacati anche lo sciopero femminista del 9 marzo lanciato dal movimento Non Una di Meno al quale avevano anche aderito anche sigle sindacali. Lo Slai Cobas ha invece confermato la manifestazione.

"Da tanto tempo le donne, in tutto il mondo (...) e in diversi ambiti sono motori del cambiamento". Così il Presidente della Repubblica,Mattarella per l'8 Marzo, giornata internazionale della donna. "Sostenere e rispettare la condizione femminile,ascoltare le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società", afferma. "Rivolgo un pensiero riconoscente alle donne -e sono tante- che si stanno impegnando negli ospedali,nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus",scrive Mattarella.