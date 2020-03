Coronavirus, nella notte la fuga da Milano verso il Sud

Fuga verso il Sud nella notte da Milano, dopo il provvedimento del Governo che ha praticamente isolato la Lombardia e altre 14 province per tentare di contenere il contagio da Coronavirus.

Erano pieni l’ultimo Frecciarossa, partito dalla stazione centrale di Milano, e l’Intercity notte che ha iniziato la sua corsa da Torino ed è transitato dal capoluogo lombardo poco prima della mezzanotte.

Affollato da prima delle 7 il terminal di Lampugnano, a Milano, il principale scalo per i pullman di linea diretti in tutta Italia e all'estero. Sono circa in 150 ad attendere gli autobus soprattutto stranieri e studenti.