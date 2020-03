Pachino, controllo su strada: arrestata coppia con 900 grammi di hashish

Nascondevano in auto 910 grammi di hashish suddivisa in 18 panetti. Scoperti dai Carabinieri sono stati arrestati.

Si tratta di Riccardo Notaris, 53 anni, di Pachino, già noto alle forze dell'ordine, e una siracusana di 47 anni.

I due sono stati fermati ieri sera durante un servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Noto. Lo stupefacente, nascosto sotto il sedile passeggero dell’auto, se suddiviso in dosi e rivenduto al dettaglio avrebbe potuto fruttare migliaia di euro.

Notaris è stato rinchiuso nella casa circondariale di Siracusa, la donna nella sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.