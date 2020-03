Siracusa, coronavirus: spesa gratuita a domicilio per gli anziani

L'ultimo decreto del Governo sul coronavirus raccomanda alle persone anziane o fisicamente fragili a causa di patologie croniche e non, di restare a casa e limitare gli spostamenti solo alle urgenze.

Dai social del sindaco Francesco Italia parte la segnalazione di acuni servizi di ordinazione telefonica e consegna gratuita della spesa già attivi a Siracusa.

Nel capoluogo, inoltre, sono già stati attivati i volontari di protezione civile per assistere le persone di fragili in questo momento di emergenza nazionale.

I punti vendita aderenti sono:

-Conad viale Epipoli Tel.740813

-Conad viale S.Panagia tel.0931.311422

-Conad via Ierone Tel.0931.449344

-Conad viale Zecchino Tel.411311

-Conad via Olimpiade Tel.452553

- Maxistore Decò di via Tisia, 67 Tel. 0931 35000

- Maxistore Decò di Corso Gelone, 29 Tel. 0931 483079

- Maxistore Decò di viale Teracati Tel. 0931 464625

- Maxistore Decò di via Elorina, 78 Tel. 0931 465415

Ma il sindaco lancia l'appello altre attività della grande distribuzione a segnalare l’attivazione di servizi simili.