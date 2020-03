Siracusa, ripulita Porta Urbica in via XX settembre e la strada romana del II secolo ai Villini

Ripuliti, e liberati dalle erbacce, la Porta Urbica in via XX settembre e la strada romana del II secolo nei pressi dei Villini.

A dare mandato agli operai della Tekra, l’assessore all'Igiene Urbana Andrea Buccheri.

Le due aree dopo un lavoro accurato, realizzato a titolo gratuito, tornano ad essere disponibili per i siracusani e per i turisti presenti nella nostra città.

"Abbiamo riportato al decoro due luoghi dell'anima e dell'identità storica e culturale del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Andrea Buccheri-. Attraverso il rispetto del passato viene tutelato il presente. Queste aree saranno inserite nei prossimi capitolati del diserbo".