Siracusa, più prevenzione anche in Ospedale: osservare le distanze e preferire consulenze telefoniche

Mantenere la distanza di un metro anche agli sportelli dell'ospedale e limitare l'affluenza, preferendo al corsia telefonica. Queste le richieste dell'Asp di Siracusa agli utenti. Come si ricorda, è possibile prenotare visite chiamando al call center 0931 484848, per cui sono in corso di abilitazione tutte le postazioni Cup, o ancora, attraverso la possibilità alternativa del servizio prenotazioni e pagamento ticket erogato dalle Farmacie su tutto il territorio provinciale dallo scorso anno grazie alla convenzione con Federfarma.

Per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami e per le altre attività di sportello quali esenzione ticket, scelta e revoca del medico, autorizzazioni presidi, l’Azienda ha implementato per ogni area distrettuale il servizio di posta elettronica il cui elenco e le modalità sono consultabili nel sito internet aziendale alla voce “Cup on line” in evidenza nell’home page del sito. Per il Cup, per esempio, è sufficiente riportare nella email le generalità e il codice posto in alto a destra della prescrizione medica ed un recapito telefonico per avere restituita la prenotazione con lo stesso mezzo.

Il pagamento del ticket, oltre che agli sportelli cassa e nelle farmacie aderenti alla convenzione, può essere effettuato anche presso le ricevitorie abilitate e con procedura online accedendo anche da cellulare alla pagina PagoPa e cliccando il logo corrispondente nell’home page del sito internet.

Sospese riunioni, congressi e attività di formazione. Vietato stazionare in sala d'attesa.

L’accesso di parenti e visitatori nei reparti di degenza degli ospedali e nei Poliambulatori è regolato dalle direzioni dei presidi ospedalieri e distrettuali con appositi cartelli affissi all’ingresso dei reparti e degli ambulatori. Le visite ai ricoverati sono limitate alla fascia oraria 18-19, con accesso di un parente alla volta per paziente per 10 minuti. Nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, CTA, residenze sanitarie assistite, strutture pubbliche e private accreditate, strutture riabilitative e residenziali per anziani, l’accesso a parenti e visitatori è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.