Priolo Gargallo, Gianni scrive alla Regione: "Maggiore attenzione per la zona industriale"

Chiede ala Regione siciliana di poter firmare un'ordinanza per misure precauzionali contro il Coronavirus, il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.

In particolare, Gianni chiede maggiore attenzione all’aspetto della sanificazione, proponendo misure precauzionali nei luoghi con alta concentrazione di persone.

Particolare riguardo alla nostra zona industriale, dove è massiccia la presenza di operai, impiegati e dirigenti, sia all’interno dei fabbricati, sia all’aperto, dove si trovano impianti ad alto rischio.

“Fondamentale per la cittadinanza - ha sottolineato il Sindaco, Pippo Gianni - mettere in atto piccole azioni di prevenzione, come il rispetto al supermercato della distanza di sicurezza di almeno un metro quando andiamo a pagare alle casse”. Indispensabile la sanificazione proprio nei luoghi maggiormente frequentati, anche con prodotti a basso costo, come la candeggina.