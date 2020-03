Siracusa, Vinciullo: "La Regione stanzi risorse per sanificazione dei locali scolastici"

"La Regione Siciliana deve stanziare immediatamente le risorse necessarie alle ex Province per poter gestire l’emergenza epidemiologica derivata dal corona virus, in modo tale che possano essere assicurati gli interventi di sanificazione, disinfezione e igienizzazione necessari agli Istituti Scolastici".

A chiederlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"L'ex Provincia regionale di Siracusa, in maniera lodevole - dice Vinciullo - è intervenuta mettendo a disposizione le somme che ha, 12.500 euro, che divisi per tutte le scuole della provincia di Siracusa, non sono sufficienti nemmeno per l’acquisto della candeggina e dell’alcool"