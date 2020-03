Il canicattinese Emanuele Cassia ai Campionati italiani di Tiro a Volo

Il canicattinese Emanuele Cassia, componente dell’ASD Tiro a Volo Rosolini, in formazione con i compagni di squadra Antonio Amenta, Bruno Tuccitto, Fabrizio Crucitti, Harry Ancona, Vittorio Ferdinandi e Francesco Cornelio, si è aggiudicata la partecipazione al Campionato italiano di categoria, nella specialità Fossa Olimpica, che si disputerà domenica 8 Marzo a Vetralla, in provincia di Viterbo, grazie alla conquista, nei giorni scorsi a Caltanissetta, della IV Coppa Sicilia intitolata “Trofeo Saro Avveduto”.

Una vittoria che ha permesso alla squadra rosolinese, e con essa all’atleta canicattinese, di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa importante gara federale regionale che ha visto a confronto le migliori sei società della Sicilia orientale e di quella occidentale, e per il quale ci si classifica a conclusione di un campionato di cinque prove.