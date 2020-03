Augusta, in casa hashish e marijuana: denunciato 27enne

Carabinieri e nucleo cinofili impegnati nell'operazione antidroga ad Augusta. Ieri, in quest'ambito, è stato denunciato un 27enne.

In casa dell'uomo sono stati trovati 20 grammi di hashish e 1,5 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga. Tutte le sostanze ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.