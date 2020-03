Coronavirus, due casi in provincia di Siracusa: situazione sotto controllo

Sono due i casi di Coronavirus, accertati positivi, in Provincia di Siracusa. Entrambi i casi non si trovano in ospedale, ma in isolamento domiciliare. I due sarebbero in buone condizioni e in fase di guarigione.

A dirlo sono i dati del Ministero della Salute aggiornati a ieri.

In tutta la Sicilia i contagiati salgono a 24. Palermo 5, Enna 1, Catania 15, Ragusa 1.

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati.