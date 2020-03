Coronavirus, giornate nere per Piazza Affari: bruciati 95 mld

Venerdì in profondo rosso ieri per Piazza Affari, così come per il resto delle Borse europee sull'effetto coronavirus. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,5% a 20.799 punti portandosi su minimi di metà agosto, mentre lo spread fra Btp e Bund archivia la giornata a 178 punti, dopo un massimo di seduta a 191 punti base.

Il listino principale in due settimane, ovvero dal primo contagio, ha mandato in fumo 95 miliardi di euro in capitalizzazione. Bruciati nella seduta di ieri 17 miliardi di euro