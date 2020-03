Priolo, rinviati gli spettacoli in programma per il 14 e il 28 marzo

Gli spettacoli teatrali previsti per i giorni 14'e 28 marzo al teatro comunale di Priolo sono rinviati a data sa destinarsi.

A darne comunicazione è l'amministrazione comunale, che ha dato seguito a quanto disposto con DPCM del 4 marzo scorso per l'emergenza determinata dal coronavirus.

Resta confermato, al momento, lo spettacolo in programma per il 4 aprile e quelli fissati per le date sucessive.