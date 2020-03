Siracusa, Premio letterario Vittorini: candidature entro il 31 marzo

Dopo una pausa forzata di sette anni, dalla prossima estate il Premio Vittorini tornerà ad essere uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale di Siracusa.

Con l’edizione 2020 del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini inizierà, inoltre, il proprio percorso il Premio Arnaldo Lombardi, dedicato alla memoria dell’editore scomparso a giugno dello scorso anno che fu – tra l’altro - l’ideatore del Premio Vittorini, rivolto esclusivamente alle case editrici indipendenti che abbiano un catalogo di almeno 20 opere di carattere storico e letterario.

La segreteria organizzativa del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e del Premio Arnaldo Lombardi per l’editoria indipendente è stata allestita presso la Confcommercio Siracusa, dove le case editrici concorrenti dovranno far pervenire le candidature entro il 31 marzo prossimo.

Tra le principali novità - rispetto alle prime diciassette edizioni – l’attribuzione di un unico premio (sarà possibile anche la designazione ex aequo di più opere/autori) del valore di 3mila euro; la rimodulazione della Commissione giudicatrice che vedrà accanto ai cinque componenti indicati dall’Associazione Vittorini-Quasimodo altri due indicati rispettivamente dall’Amministrazione Comunale di Siracusa e dalla Fondazione Inda.