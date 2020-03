Riconoscimento internazionale per un olio siracusano

Prestigiosa affermazione per l’olio siracusano Favola Tonda Iblea Bio prodotto da Azienda Agricola Oliva a Biofach, una delle manifestazioni più importanti a livello internazionale dedicata al mondo del biologico che si tenuta a febbraio in Germania.

L'olio siracusano si è piazzato terzo a livello mondiale e primo in Italia; nella scorsa edizione si era invece laureato primo assoluto in tutto il mondo.

“Crediamo che il riconoscimento internazionale ottenuto da un prodotto d’eccellenza sia la migliore vetrina per un territorio – dichiara Francesca Oliva, giovane imprenditrice siracusana e rappresentante dell’omonima azienda agricola – il lavoro delle piccole e medie aziende agricole, nonostante il contesto non sempre facile, non può che diventare la leva sulla quale insistere per provare a ripartire, puntando sulla qualità e sull’esperienza”.