Siracusa, Ente Bilaterale: Francesco Alfieri nuovo presidente

Cambio al vertice dell'Ente Bilaterale di Siracusa, l'organismo paritetico a tutela delle aziende e dei lavoratori del terziario.

Francesco Alfieri, direttore di Confcommercio, sostituisce Anna Floridia, segretario Uiltucs. La vicepresidenza va ad Alessandro Vasquez, segretario generale della Filcams Cgil. Manterranno l'incarico fino al 2024.

Nel programma del quadriennio la promozione dell'Ente attraverso una campagna di comunicazione sia sui canali social sia su quelli tradizionali. Tra le iniziative anche la realizzazione di un Convegno provinciale per presentare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro approfondendo le tematiche della bilateralità e della rappresentanza.

Punta di forza del programma è il Progetto Welfare che prevede l'accordo sulla possibilità di commutare in servizi di assistenza al lavoratore alcuni dei costi che attualmente le aziende devono sostenere. C'è poi il programma di finanziamento di attività formative promosse per accrescere le competenze degli operatori e lo sviluppo di altri progetti di Sostegno al Reddito che prevederanno agevolazioni per le fasce più deboli.

Alfieri e Vasquez saranno coadiuvati dal Consiglio Direttivo composto da Anna Floridia, Uiltucs, Elio Piscitello e Maria La Ferla, Confcommercio, Teresa Pintacorona, Fisascat.