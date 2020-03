Canicattini Bagni aderisce alla campagna nazionale “M’illumino di meno”

Anche quest'anno il Comune di Canicattini Bagni aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e dell’efficienza energetica, per la riduzione dei consumi e dell’inquinamento luminoso, “M’illumino di meno”, lanciata nel 2005 dalla trasmissione di Radio Due “Caterpillar”, spegnendo, nel centro storico, dalle ore 18 alle ore 20, un tratto di illuminazione di Piazza XX Settembre, da via Pellico a via Mons. La Vecchia, e i fari delle facciate delle Chiese S. Maria degli Angeli e Anime Sante.