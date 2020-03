Siracusa, spaccio di droga in via italia 103: una denuncia

Continuano i controlli antidroga della Polizia di Stato di Siracusa. In quest'ambito, nei pressi delle palazzine di Via Italia, 103, un siracusano di 46 anni, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti. L’uomo, già affidato ai servizi sociali con diverse prescrizione tra le quali quella di non consumare più droga, è stato denunciato per aver violato tale misura.