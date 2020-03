Siracusa, Grienti: "Necessaria una manutenzione su frangiflutti al lungomare di Levante"

Necessaria una manutenzione su frangiflutti al lungomare di Levante in Ortigia. A dirlo è Raffaele Grienti, ex consigliere della circoscrizione Ortigia, il quale avanza la richiesta al sindaco Francesco Italia.

Una battaglia, riferisce Grienti, cominciata già sei anni fa, ma ancora senza risvolti concreti.

"Soprattutto nei pressi del parcheggio Talete, - dice Grienti - il moto ondoso spesso si è riversato in maniera impetuosa sulla strada con una schiuma bianca che, se da un lato può rappresentare uno spettacolo visivo affascinante, dall’altro nasconde risvolti di pericolo per la mobilità urbana che vengono purtroppo sottovalutati. Il rischio concreto è per i motociclisti che potrebbero essere sbalzati dal mezzo in presenza di onde alte e capaci di invadere il manto stradale. E’ in corso una continua erosione della costa da Castello Maniace a parcheggio Talete che deve essere fermata. Solo il potenziamento dei frangiflutti esistenti o la collocazione di nuovi potrà consentire di raggiungere l’obiettivo"