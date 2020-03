Trivellazioni, Palazzolo Acreide organizza un sit in di protesta per il 31 marzo a Palazzo d'Orleans

Palazzolo Acreide si mobilita contro le trivellazioni nel proprio territorio e nel Val di Noto.

In una nota, che porta in calce la firma del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali del gruppo "UniAmo Palazzolo", si preannuncia la richiesta di un incontro con il presidente della Regione, Musumeci, e l'organizzazione di un sit in di protesta davanti palazzo d'Orleans per il 31 marzo.

"L'amministrazione - si legge nel documento - sta puntando sul turismo e sulla promozione del territorio. Ragion per cui siamo contro le trivellazioni e lo stravolgimento della nostra terra. Abbiamo creato itinerari slow travel e incrementato le presenze turistiche senza dimenticare la valorizzazione dei prodotti di qualità del territorio. Nessuno, né il sindaco, né la giunta - chiude a nota - ha mai dato il via libera alle trivellazioni".

Da qui l'invito rivolto a quanti hanno a cuore le sorti del territorio a partecipare alla manifestazione a Palermo per quella che viene definita "una battaglia senza colore politico".