Lentini, Grotte San Giorgio rischia di diventare una discarica di rifiuti grande

La discarica di Grotte San Giorgio, a Lentini, rischia di diventare una discarica di rifiuti grande, se le richieste dei privati di raddoppiare l’attuale sito verranno autorizzate.

A lanciare l'allarme i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, il capogruppo Giorgio Pasqua insieme a Giampiero Trizzino e Stefano Zito, dopo la presentazione, da parte di Sicula Trasporti Srl, di un progetto di ampliamento della discarica di Grotte, che ne raddoppierebbe la capacità di abbancamento, portandola da 4.291.511, attualmente autorizzati, a 8.842.561 mc. La superficie passerebbe dai circa 1,2 kmq attuali ai 2,4, ovvero proprio quanto le dimensioni del centro storico di Palermo (circa 2,5 kmq).

"Sarà un’area per conferire rifiuti - proseguono - dalle proporzioni gigantesche, una bomba ecologica addossata ad aree residenziali e balneari, a zone di protezione speciale e corridoi ecologici e in un comprensorio, quello della Sicilia orientale, già saturo di siti del genere. In pratica saranno altri disagi e nuove molestie olfattive per migliaia di cittadini”.

Sul progetto la giunta municipale di Lentini ha dato parere contrario. Opposizione mostrata anche dagli esponenti del Movimento 5 stelle