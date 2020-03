Siracusa, nasce il collettivo "Femminismi e Libertà"

Si è costituito a Siracusa il collettivo “Femminismi e Libertà” idee e corpi in azione, su iniziativa di un gruppo di donne e uomini, per il riconoscimento di pari dignità, pari opportunità e pari diritti, non solo delle donne ma di tutti gli individui a prescindere dal sesso biologico, dall’identità di genere, dall’orientamento sessuale, dalla provenienza geografica, dalle eventuali diverse abilità, dal colore della pelle. Hanno aderito anche Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Arcigay Siracusa, Stonewall, Centro Antiviolenza Ipazia, Rete Empowerment Attiva, Unione Degli Studenti, Ggil Siracusa, Cobas Scuola Siracusa, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Anpi.

il collettivo presenterà alla città il proprio manifesto politico, domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna con un evento virtuale. “Non sarà un virus a fermare, cultura, idee, riflessioni e ideali - spiegano - l’appuntamento con: “Cosa vogliono le donne? Non solo l'8 marzo" letture e riflessioni a tema sarà trasmesso a partire dalle 10,30 in diretta su facebook, sulla fan page "Feminismi e Libertà".