Siracusa, Coronavirus: sospese tutte le attività culturali previste a Villa Reimann

Rinviate a data da destinarsi tutte le iniziative culturali in calendario a Villa Reimann, a Siracusa, per precauzione in risposta all'emergenza Coronavirus.

A dirlo è il presidente del Consorzio Universitario Archimede. Inoltre, è stata sospesa, a data da destinarsi, la giornata di studi " Bioarchitettura, forestazione urbana", prevista per il 6 Marzo, presso i locali dell'Area Marina Protetta del Plemmirio.