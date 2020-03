Canicattini Bagni, Coronavirus: rinviato il Consiglio comunale

Il Comune di Canicattini Bagni, già fissato per domani, è stato rinviato a data successiva al 15 Marzo 2020, in risposta alle misure di prevenzione emanate dallo Stato per l'emergenza Coronavirus.

Inoltre, il sindaco ha disposto: sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali; sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi avvengano a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico