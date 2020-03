Siracusa, Neet: sono oltre 2 milioni, a breve un progetto per la città

Sono oltre 2 milioni a Siracusa i neet, giovani inattivi che non studiano e non lavorano. Anche di questo si è parlato nella prima giornata conferenza Yes, sul tema “Neet in Sicilia e le difficoltà oggettive e soggettive ad accedere al mercato del lavoro”, organizzato dalla società di consulenza in collaborazione con Impact Hub Siracusa, che ha deciso di lavorare su uno dei territori più vulnerabili, la Sicilia, promuovendo collaborazioni con vari enti del territorio.

A breve sarà avviato un progetto proprio a Siracusa che supporterà 4 diverse categorie di NEET , e cioè Job seekers”, ossia disoccupati di breve e lungo corso che cercano attivamente un lavoro (41%, soprattutto uomini), “Opportunity explorers”: soggetti coinvolti in percorsi formativi non formali, con un interesse esplicito verso una ulteriore formazione, che tentano di mantenere uno stretto legame con il mercato del lavoro (25%); Indisponibili: persone che non stanno cercando attivamente un lavoro, che sono coinvolte in attività e responsabilità familiari e che possono avere problemi di salute (19,5%), Demotivati: soggetti che non stanno cercando attivamente un lavoro, e non sono coinvolti in percorsi formativi (anche informali) o in ruoli familiari o sociali. In questo caso la vision verso le condizioni ed il futuro lavorativo sono particolarmente negative (14,5%).