Coronavirus, Fai Cisl Ragusa Siracusa: "Proroga per domande di disoccupazione agricola"

Deroga ai termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola. La richiesta, avanzata all'INPS, è di Fai Cisl Ragusa Siracusa.

"La vicenda Coronavirus - sottolinea il segretario generale Sergio Cutrale - sta impedendo a molti lavoratori stranieri, egiziani, rumeni, tunisini, di rientrare in Italia. Questo impedirà loro di presentare entro la scadenza la domanda per percepire la disoccupazione agricola. Per questo Fai regionale e Fai nazionale si stanno attivando per chiedere la proroga dei termini fissati al prossimo 31 marzo. Lo riteniamo necessario - conclude Cutrale - visto che sarebbero moltissime le famiglie danneggiate dal mancato introito dell'ammortizzatore sociale."