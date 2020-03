Siracusa, verde pubblico: cambio appalto nel lotto A

Cambio di consorziata nell’appalto del verde pubblico lotto A del Comune di Siracusa.

A darne notizia è la Filcams Cgil: "Il verbale di accordo sindacale ha consentito il trasferimento di tutto il personale e con i medesimi parametri contrattuali e retributivi, prevedendo anche delle condizioni di miglior favore per i lavoratori, quale l’applicazione dell’articolo 18.

Ci auguriamo che la Coopservice fm - scrive Alessandro Vasquez, segretario generale della Filcams - riesca in breve tempo a rendere il servizio migliore. Ci siamo già attivati per le spettanze di fine rapporto e chiederemo all’amministrazione comunale di farsi da garante al fine di vederle correttamente redistribuite ai lavoratori.”