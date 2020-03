Coronavirus, Siracusa: sospesi i congressi del Pd previsti per il fine settimana

Si sarebbero dovuti tenere da domani e per tutto il fine settimana, fino a domenica, i congressi del Partito democratico cittadini e provinciali a Siracusa. Oggi, però, una delibera ha detto stop a tutti gli eventi pubblici, compresi appunto i congressi, fino a nuovo ordine.

Il commissario regionale, Alberto Losacco, infatti, ha firmato il documento dove si legge: "In considerazione delle richieste pervenute da numerosi circoli, si dà contestualmente mandato alla commissione regionale per il congresso di verificare la fattibilità tecnica e regolamentare dell’elezione degli Organismi di Circolo con votazione elettronica. In caso di esito positivo, le CPC potranno deliberare l’utilizzo di tale procedura."