Cassaro, oltre un milione di euro per la riqualificazione di Palazzo Micieli

Emanato, dalla Regione siciliana, un decreto con il quale vengono stanziati fondi per 1.070.000,00 euro al fine di riqualificare Palazzo Micieli di Cassaro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale

La somma complessiva di € 1.070.000,00 è stata così suddivisa: 983.514,83 euro per il 2020 e 86.485,17 euro per il 2021.

"Sono particolarmente soddisfatto - ha detto Vinciullo - perché un’ulteriore risposta positiva arriva per la mia terra"