Coronavirus, Caritas Catania: distribuzione pasti solo all'esterno delle mense

Il Coronavirus influenza anche la normale attività della Caritas di Catania. Infatti, da oggi, la distribuzione dei pasti si svolgerà in via esclusiva all'esterno dei locali dell'Help Center e della Mensa “Beato Dusmet” di Librino. L'apertura mattutina dell'Help Center resta invariata alle ore 8:30 per la colazione, da lunedì al sabato, con la distribuzione nel piazzale antistante l'ingresso fino alle 9:30 mentre nel pomeriggio, nel medesimo spazio, a partire dalla 18:00 e fino alle 19:00, dal lunedì al sabato, si procede alla distribuzione della cena. Le misure provvisorie ed emergenziali riguardano anche la mensa “Beato Dusmet” di Librino, attiva per quattro giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato). A partire dalle 12:00 e fino alle ore 13:00, si prevede la distribuzione dei panini nello spazio antistante l'ingresso della mensa ospitata nella parrocchia “Resurrezione del Signore”.

Rinviati convegni, corsi ed eventi a data da destinarsi