Enna, coronavirus: contagiato medico dell'Umberto I°

C'è un medico dell'ospedale Umberto I di Enna risultato positivo al tampone del coronavirus in Sicilia.

E' scattata dunque la quarantena. Stessa sorte è toccata a medici, infermieri e personale sanitario dell’ospedale sui quali sono stati eseguiti 35 tamponi. Tamponi sono stati effettuati anche sui pazienti. Il reparto di Cardiologia è stato chiuso per consentire la santificazione dei locali. Il numero dei contagiati in sicilia sale dunque a 18.