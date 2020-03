Siracusa, discariche abusive: bonifica straordinaria a Fontane bianche e zone balneari

Al lavoro questa mattina, dalle prime luci dell'alba, tecnici della Tekra per la rimozione delle discariche abusive in zona mare, in particolare in via lago di Lugano, via senegalia e via lago transimeno. A darne notizia l'assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri.

Effettuate, inoltre, operazioni di bonifica straordinaria a Fontane bianche e zone balneari limitrofe