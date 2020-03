Melilli, appalto pulizie Conforama: continua il braccio di ferro tra Fisascat e Csp

Continua il braccio di ferro tra Fiascat Cisl e la ditta che ha in appalto il servizio pulizie al centro commerciale Conforama di Melilli dopo la riduzione dell'orario di lavoro.

Il segretario generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona, denuncia l’invio di lettere di contestazione disciplinare, da parte della Csp, alle cinque dipendenti.

“Si contesta di avere scioperato – aggiunge la Pintacorona – e, tra l’altro, si accusano le lavoratrici di aver ostacolato l’ingresso di altri dipendenti all’interno della struttura. Non giova, inoltre, - continua la segretaria – il comportamento di Conforama che non ha fornito i capitolati di appalto, due negli ultimi anni, richiesti dal sindacato. La committente - aggiunge Pintacorona - si è limitata a scrivere che, nell’ambito di un processo di contenimento dei propri costi, ha negoziato con Csp una revisione dei servizi e, quindi, la riduzione del corrispettivo di circa il 20 per cento".