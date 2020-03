Sortino, Aliano alla guida del gruppo di Cantiere Popolare

Anche a Sortino nasce un gruppo di Cantiere Popolare.

A guidarlo sarà Telemaco Aliano, già candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative.

"É un onore per me - dichiara Telemaco - ricevere questa nomina; la accolgo con gioia e con spirito di servizio. Lavoreremo per creare una prospettiva di governo lungimirante per la città".

"Abbiamo individuato una persona innamorata della propria città - dichiara Saverio Romano - perché siamo convinti che solo chi ha passione e amore per il proprio territorio possa fare la differenza".

"Lo affiancherà - commenta Peppe Germano - un gruppo di giovani, professionisti e imprenditori che vogliono migliorare la propria comunità".