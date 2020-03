Siracusa, donne: mostra al centro antiviolenza Ipazia

In piedi Signori davanti ad una donna" è il titolo di una mostra che si terrà da venerdì a domenica nella sede del centro antiviolenza Ipazia di Siracusa. Un'iniziativa frutto del lavoro dell' Associazione la Luce di Geppetto.

L' ideatore Giuseppe Barresi spiega i principi ispiratori e le finalità dell' evento: "La mostra nasce per una mia esigenza di comunicare con le immagini - spiega Barresi - perché nell'era della comunicazioni multimediali uno dei mezzi più efficaci e di forte impatto sono proprio le immagini che colpiscono ed impressionano a volte più delle parole. Quello che voglio rimarcare è che dalla violenza ci si deve rialzare. I miei scatti vogliono dare risalto alla forza e alla resilienza della donna. La mostra terminerà proprio l'8 marzo, tra l'altro giorno non scelto a caso ma voluto. Vogliamo dare risalto all'importanza di questo giorno in cui si festeggia il raggiungimento di traguardi importanti, quindi ricordarne e sottolinearne il valore. Perché l'amore non è possesso, ma libertà"