Siracusa, coronavirus e chiusura scuole: alla Vittorini le lezioni continuano con la formazione a distanza

Le lezioni e la formazione all'istituto comprensivo Vittorini di Siracusa non si fermano, nonostante la chiusura delle scuole decretata a causa dell'emergenza coronavirus.

"Il collegio docenti - fa sapere la dirigente, Pinella Giuffrida in una comunicazione ufficiale ai genitori - si era riunito già il 2 marzo per decidere il da farsi nel caso in cui fosse scattata la chiusura delle scuole".

Due i sistemi di formazione e comunicazione a distanza che saranno utilizzati: Telegram per tutti gli ordini di scuola e Padlet per i più grandi. Quest'ultimo sistema già usato da diversi docenti della scuola. Su questa lavagna virtuale della loro classe gli studenti della scuola secondaria di primo grado e qualche classe quinta di scuola primaria, avvisati tramite telegram troveranno spiegazioni, video, lezioni e attività assegnate da docenti e potranno caricare i compiti per le revisioni. Non viene richiesta la presenza contemporanea online di docenti e studenti; le lezioni, infatti, potranno essere scaricate e visionate di mattina, di pomeriggio o di sera, in relazione alla disponibilità d un adulto che faccia da tutor.

Le classi della scuola primaria troveranno lezioni ed esercitazioni tramite telegram e saranno aiutati dai genitori per l'accesso e l'utilizzo.

Anche le insegnanti della scuola d'infanzia utilizzeranno telegram.

"Sono certa - conclude la dirigente - che faremo un ottimo lavoro per la crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi"