Coronavirus, il governo ha deciso: scuole chiuse fino a metà marzo

Il governo avrebbe deciso per la chiusura da domani di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus.

E' quanto emerso dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi.

L'esecutivo ha deciso di chiudere scuole e Università, per arginare il diffondersi del coronavirus in Italia. Il provvedimento dovrebbe scattare da domani. Atteso in giornata il decreto legge relativo alla misura.

Il governo si è affidato al parere della commissione scientifica, che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese, e a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.

Intanto il ministro della pubblica istruzione, Azzolina, ha chiesto un approfondimento al Comitato scientifico prima di ufficializzare la decisione dell'esecutivo.