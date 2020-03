Coronavirus, 18 casi accertati in Sicilia: aumentano i contagi, in provincia di Siracusa rimane un solo paziente positivo

Dall'inizio dei controlli sul coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

In particolare i casi accertati sono: un caso a Siracusa, due a Ragusa e gli altri casi a Catania.

L'assessore alla Sanità Ruggero Razza ha annunciato che sono state individuate due aree per emergenze e isolamento a Catania e Palermo