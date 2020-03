Siracusa, Coronavirus: sanificazione nella sede del Libero Consorzio

Un decalogo per i dipendenti dell'ex Provincia e sanificazione di tutti gli ambienti attraverso le imprese che già svolgono il servizio di pulizia.

Queste le linee concordate questa mattina, durante una riunione al Libero Consorzio, convocata dal Commissario straordinario Domenico Percolla. In corso l’attività per dotare tutti i servizi dei vari prodotti igienizzanti per garantire maggiore sicurezza. Né panico né allarme, dunque, ma grande attenzione e forme di prevenzione per fronteggiare la diffusione del virus.