Siracusa, resistenza a Pubblico Ufficiale: marocchino tradotto al Cavadonna

Avrebbe commesso, più volte, il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale commesso in Siracusa, tra il 2010 e il 2013.

Per tale motivo, i Carabinieri hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa nei confronti di Charkane Cherki, 37 anni, marocchino d’origine e siracusano d’adozione, bracciante agricolo.

L'uomo è stato tradotto al Cavadonna