Carlentini, rapina aggravata in supermercato: arrestati in due

Sono state eseguite, dalla Polizia di Stato di Lentini, due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Siracusa, nei confronti di Andrea Finocchio e Raoul Lo Re, entrambi di 23 anni e già conosciuti alle forze di Polizia.

I due giovani sono accusati di aver perpetrato una rapina aggravata ai danni di un supermercato di Carlentini nell’ottobre del 2018.

Le indagini hanno portato a Finocchio tramite un'impronta lasciata da quest'ultimo, all’interno dell’auto utilizzata dai rapinatori. Inoltre sono stati trovati gli indumenti indossati dagli stessi, sui quali sono state trovate tracce biologiche riconducibili ad entrambi i presunti autori del reato.

Lo Re Raoul è stato condotto nel carcere di Cavadonna mentre Finocchio Andrea ha avuto la notifica del provvedimento restrittivo direttamente in carcere poiché già detenuto per aver perpetrato un’altra rapina ai danni di una farmacia del Lentinese nel dicembre scorso.