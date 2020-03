Siracusa, asili nido chiusi: Sorbello "Grandissimi disagi"

Asili nido chiusi a marzo, e forse aperti ad aprile. Sulla vicenda interviene il presidente provinciale del Forum delle Associazioni familiari di Siracusa Salvo Sorbello.

“E’ indispensabile – dichiara Salvo Sorbello – che non si attenda oltre, perché le famiglie siracusane non possono pagare prezzi pesanti per lungaggini burocratiche e diatribe giudiziarie. Peraltro, la stessa attività futura degli asili nido pubblici è messa in seria discussione: non sarà semplice raccogliere un numero adeguato di iscrizioni, visto che l’anno sta ormai per concludersi".

"Tutto ciò è ancora più preoccupante alla luce della crisi demografica e della conseguente necessità di sostenere le famiglie con figli, che possono anche fruire del bonus previsto dal governo nazionale. Speriamo – conclude Salvo Sorbello - che l’Amministrazione comunale riesca, nel più breve tempo possibile, ad avviare questo servizio educativo indispensabile per il futuro dei bambini e quindi di tutta la nostra città”.