Siracusa, l'animalista Ilaria Fagotto aggredita a Catania: denunciò maltrattamenti su cani e cavalli

Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italia, è stata vittima di una spedizione punitiva. Il fatto è accaduto lo scorso lunedì sera, alle porte di Catania, davanti la casa della dona.

In due, a bordo di una moto di grossa cilindrata si sono avvicinati alla donna. Uno dei due scende dalla moto e aggredisce la donna. Colpi con l'avanbraccio e calci, fino a quando la donna cade per terra. A quel punto uno dei suoi cani, dopo aver capito che la donna era in difficoltà, salta su un muretto pronto per aggredire l'uomo. Davanti alla furia del maremmano i due sono scappati a bordo del mezzo.

Fagotto riconduce il fatto alla sua attività di denunce non solo di cani, ma anche cavalli vittime di maltrattamenti.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando.