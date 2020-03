Siracusa, due giorni di conferenza per parlare dei giovani Neet

Sono i Neet (cioè i giovani inattivi, che non studiano e non lavorano) il tema del convegno che si terrà il 5 e il 6 marzo 2020 a Siracusa. Istituzioni, esperti di mercato del lavoro locale e nazionale e microfinanza, formatori e analisti si confronteranno a Siracusa nel corso della conferenza “Yes!” (Younger enterpreneurs Succeed”) realizzata da Microfinanza srl in collaborazione con Impact Hub.

I lavori inizieranno il 5 marzo,al Palazzo Vermexio e continueranno l’indomani, 6 marzo, nei locali di Impact hub di Ortigia (via Mirabella 20) e punteranno a far luce sull'inserimento nel mondo del lavoro in Sicilia nei NEET, sulle barriere che impediscono ai giovani di trovare la propria strada professionale e alle specificità del mercato del lavoro siciliano.