Avola, torri faro illuminano lo stadio “Meno di Pasquale”

Torri faro al led in funzione allo stadio “Meno di Pasquale” di Avola che da oggi potrà essere utilizzato, compresa la pista di atletica, anche la sera, grazie al finanziamento a tasso zero ottenuto dal Credito sportivo Coni. Dopo il campo da calcio con manto in erba sintetica e la pista di atletica con un tartan di nuova generazione e la ristrutturazione di spogliatoi e servizi igienici, a breve nuove attrezzature saranno messe a disposizione in uso alle società di atletica.

“Lavori iniziati e portati a termine con l’obiettivo dell’efficientamento energetico e per la pratica dello sport a qualsiasi ora – dice il sindaco Luca Cannata – continuiamo a lavorare affinché anche altre strutture siano a disposizione della comunità".

Prima su tutte il nuovo palazzetto dello sport accanto al plesso Coletta del I circolo didattico.