Siracusa, XXIX Settimana della Cultura scientifica e tecnologica

Portare in piazza la ricerca e la scienza. Questo l'obiettivo delle attività organizzate dal Consorzio Universitario Archimede e dall’IBAR, Istituto di Bioarchitettura e ricerca, nella città aretusea per la XXIX Settimana della Cultura scientifica e tecnologica del Miur, che prevede in tutt’Italia, dal 2 all’8 marzo eventi, e presentati alla stampa ieri all’interno dei locali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

A seguito delle precauzioni che molte istituzioni stanno mettendo in campo in risposta all’emergenza sanitaria da Coronavirus, due incontri sono slittati a data da destinarsi - la comunicazione agli studenti di Architettura per il Premio Ugo Cantone (bando in itinere) e un incontro sui temi ambientali a porte aperte per la collettività -, invece si svolgerà, come da programma, il seminario di studi previsto per il 6 marzo prossimo. Il convegno “Bioarchitettura, forestazione urbana”, che si terrà presso l’Area Marina protetta del Plemmirio, vuole essere un’occasione di confronto sul tema della qualità della vita all’interno delle città, in accordo con le necessità legate alle infrastrutture verdi, a parametri energetici efficienti, all’utilità di bonifiche ambientali e al conseguente miglioramento dell’estetica urbana.

È possibile partecipare al convegno previa iscrizione ed è previsto per lo stesso il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per gli ordini degli Architetti, Ingegneri, Agronomi e Geometri.

Il convegno del 6 marzo aderisce alla giornata “M’illumino di meno”, promossa da Rai Radio 2 e Caterpillar, con lo scopo di sensibilizzare al risparmio energetico.