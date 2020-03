Siracusa, servizio straordinario di controllo del territorio: denunce e sanzioni

Ammontano a 95 i veicoli e 108 le persone controllate a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio che ieri i Carabinieri hanno effettuato a Siracusa.

Numerose le infrazioni al codice della strada, sanzionate con multe per circa 2.175 euro, fermi amministrativi dei mezzi e decurtazione di punti patente. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Tre persone sono state denunciate: un 18enne per detenzione a fini di spaccio, una 35enne di origini rumene, perché trovata alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,39 g/l e un siracusano per furto due cellulari da un esercizio commerciale.

In 7 sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.