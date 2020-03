Siracusa, Coronavirus: locandina dell'Asp in presidi medici e farmacie

Sarà affissa in tutto i presidi sanitari e in tutte le farmacie di Siracusa e provincia la locandina ufficiale dell'Asp che riassume le disposizioni di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus.

Nella locandina si possono trovare i numeri cui rivolgersi per avere informazioni o se ci si trova in difficoltà e tutte le indicazioni sui comportamenti da adottare per prevenire il contagio.

NUOVO CORONAVIRUS, BUONE REGOLE DI PREVENZIONE

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo avere soggiornato in

zone a rischio epidemiologico, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la

trasmissione locale del virus, deve informare subito il Dipartimento di Prevenzione

dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa al numero

0931 484980

In caso di difficoltà può anche contattare il numero verde regionale per le Emergenze (a

cura del Dipartimento della Protezione Civile)

800458787

Per qualsiasi dubbio non recarsi al Pronto soccorso, contattare il medico di famiglia o

chiamare il numero unico dell'Emergenza

112

In ogni caso seguire le indicazioni comportamentali indicate dal Ministero della Salute.

Se si ha febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è di ritorno dalle zone dei focolai da

meno di 14 giorni, non recarsi al Pronto soccorso ma consultare telefonicamente il medico

di famiglia o il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Siracusa

Per avere informazioni aggiornate sulle zone a rischio e sul coronavirus visita il sito del

Ministero della Salute o della Regione Siciliana o chiama il numero di pubblica utilità:

1500

I DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copriti bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non

hai un fazzoletto usa la piega del gomito

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

10.In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e

segui le sue indicazioni